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Житель Петрозаводска прошел по нечищеным улицам города и стал эквилибристом 100 уровня (ФОТО)

Новости. От читателей
13:49, 17 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Петрозаводчанин пожаловался на то, что коммунальщики забыли про улицу с говорящим названием Коммунальная, и она стала мало пригодна для пеших прогулок весной.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото улицы Коммунальной в Петрозаводске и сообщил, что ее никто не убирает, поэтому она мало пригодна для пешеходов. А те, кто сможет по ней пройти, автоматически становятся эквилибристами 100 уровня.

«Вот опять-таки пришлось побывать пешеходом. Прогулялся я от Гоголевского центра до Автолайна, но променад этот незабываем. Помимо наледи и огромных луж практически полное отсутствие тротуаров. Местами просто скользил прямо по проезжей части. Респект водителям, ни один не промчался по луже и не окатил водой. В общем, в конце километровой прогулки я стал эквилибристом 100 уровня», — написал петрозаводчанин.

Автор обращения попросил коммунальщиков пощадить хотя бы пожилых людей, инвалидов и мам с колясками и сделать все-таки улицу Коммунальную пригодной для пешеходов.

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