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Соцсети: В Петрозаводске мужчина и женщина живут в старом микроавтобусе у помойки

Новости. Общество
09:44, 06 Ноября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в ПТЗ"
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Жители Ключевой обеспокоены соседством с парой, обитающей в брошенном микроавтобусе.

Как сообщают петрозаводчане в паблике "Подслушано в ПТЗ", на Ключевой у помойки рядом с домами по улице Сусанина, 6 и Гвардейской, 17, недалеко от сетевого магазина, стоит старый микроавтобус. Там живут мужчина и женщина асоциальной наружности.

"Реально живут там! Видно, что внутри развешены вещи. Периодически они совершают вылазки на свежий воздух, к помойке и что-то оттуда регулярно тащат в свое жилище. Также ждут по вечерам, когда из Магнита привезут "просрочку"", - пишут в паблике.

По словам жителей Ключевой, они обращались в полицию, но соседи по-прежнему обитают в микроавтобусе.

"Не знаю, приезжали ли полицейские, но сегодня всё тоже самое, только дети рассказывают ещё , что видели, как эти "люди" испражняются прямо около своего автобуса. На минуточку, это не где-то на окраине в лесу, это прямо посреди улицы, где постоянно ходят люди! Совсем рядом детская площадка! Почему дети, да и взрослые люди должны это наблюдать?!" - возмущаются горожане.

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