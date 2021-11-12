Соцсети: в Петрозаводске на помойку выкинули мешок с живыми кошкой и котом (ФОТО и ВИДЕО)

«Новогодний подарок» нашла жительница Сулажгоры — она и спасла шикарных животных.

Информация о выброшенных на помойку животных появился сегодня, 24 декабря, в паблике «Живой Петрозаводск». Судя по видео, действие происходило 17 декабря в 21.20 в районе Сулажгора в Петрозаводске.

«На видео видно, как женщина в розовом выходит из подъезда по улице Жуковского и несет пакеты, которые оставляет у мусорных баков. Далее подходят дети, следом женщина. Как раз эта женщина и забрала „подарок“ к Новому году, в котором оказались кошка и кот», — написала автор видео.

По словам женщины, животные — шикарные и ухоженные. Кошка имеет черный окрас, кот — рыжий.

«Спасибо Людмиле, которая не прошла мимо! Она свозила их в ветклинику, накупила им кучу игрушек, домики и подарила им шанс на жизнь! Сейчас коты адаптируются, как и их новая хозяйка. Возможно, будет пристройство котофеев, но позже», — заочно поблагодарила автор видео спасительницу кошек.

«Этот пост не для осуждения женщины, а для того, чтобы найти хоть кого-то, кто владеет информацией о возрасте и кличках этих кошачьих», — обратилась к петрозаводчанам автор видео, попросив откликнуться всех, кому что-либо известно о бывшей хозяйке кошек.

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