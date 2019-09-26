13:45, 26 Сентября 2019
Соцучреждение в Карелии отказало женщине, потерявшей сына на войне, в компенсации
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Прокуратура выступила в защиту прав матери военнослужащего, сообщили в ведомстве.
В марте 2019 года женщина обратилась центр социальной работы Сегежского района с заявлением об установлении ей ежемесячной денежной компенсации в связи со смертью ее сына в период прохождения военной службы в 1978 году.
Учреждение отказало ей в назначении ежемесячной денежной компенсации по причине отсутствия справки, подтверждающей факт установления ее умершему сыну инвалидности вследствие военной травмы.
Проверка показала, что к заявлению матери военнослужащего была приложена копия свидетельства о болезни, согласно которому заболевание ее сыном получено в период прохождения военной службы.
Незаконное решение было отменено.
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