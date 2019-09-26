Соцучреждение в Карелии отказало женщине, потерявшей сына на войне, в компенсации

Прокуратура выступила в защиту прав матери военнослужащего, сообщили в ведомстве.

В марте 2019 года женщина обратилась центр социальной работы Сегежского района с заявлением об установлении ей ежемесячной денежной компенсации в связи со смертью ее сына в период прохождения военной службы в 1978 году.

Учреждение отказало ей в назначении ежемесячной денежной компенсации по причине отсутствия справки, подтверждающей факт установления ее умершему сыну инвалидности вследствие военной травмы.

Проверка показала, что к заявлению матери военнослужащего была приложена копия свидетельства о болезни, согласно которому заболевание ее сыном получено в период прохождения военной службы.

Незаконное решение было отменено.