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Новости. Общество
10:23, 19 Июля 2019
фото: спасательный отряд Костомукши

Совершивший смертельное ДТП житель Карелии будет содержать детей погибшего до совершеннолетия

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Житель Костомукши, совершивший смертельное ДТП, возместил расходы Пенсионного фонда детям погибшего, сообщили в прокуратуре Карелии.

Решением суда по иску прокурора Костомукши с виновника дорожно-транспортного происшествия взысканы расходы Пенсионного фонда на выплату пенсий.

В 2017 году в Костомукше в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человека. На иждивении одного из них находились двое несовершеннолетних детей.

В ходе проверки прокуратура установила, что решениями Пенсионного фонда Костомукши детям погибшего назначены страховые пенсии по случаю потери кормильца с учетом федеральной социальной доплаты к пенсиям. Общая сумма выплат составила более 326,8 тысячи рублей.

Прокурор города обратился в городской суд Костомукши с исковым заявлением о взыскании понесенных расходов в порядке регресса с водителя, который был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть трех лиц, поскольку в результате противоправных действий ответчика нарушены интересы Российской Федерации в лице подразделения Пенсионного фонда.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Апелляционной инстанцией решение Костомукшского городского суда оставлено без изменения, исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.

Напомним, смертельное ДТП произошло 29 октября 2017 года на автодороге "Кочкома-Госграница", в районе СОТ "Хвоинка", водитель автомобиля Volvo при обгоне совершил лобовое столкновение с "ВАЗ-2115", в котором находились 5 человек.
В результате лобового столкновения три человека погибли: девушка 1984 года рождения, молодой мужчина (возраст неизвестен) и водитель 1994 года рождения. Все они находились в автомобиле ВАЗ 2115.

Еще три человека с травмами были госпитализированы в больницу.

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Комментарии

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кир
2019-07-19 10:42:43
Вырасти и отомстить. Другого пути нет.
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