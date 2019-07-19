Совершивший смертельное ДТП житель Карелии будет содержать детей погибшего до совершеннолетия

Житель Костомукши, совершивший смертельное ДТП, возместил расходы Пенсионного фонда детям погибшего, сообщили в прокуратуре Карелии.

Решением суда по иску прокурора Костомукши с виновника дорожно-транспортного происшествия взысканы расходы Пенсионного фонда на выплату пенсий.

В 2017 году в Костомукше в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человека. На иждивении одного из них находились двое несовершеннолетних детей.

В ходе проверки прокуратура установила, что решениями Пенсионного фонда Костомукши детям погибшего назначены страховые пенсии по случаю потери кормильца с учетом федеральной социальной доплаты к пенсиям. Общая сумма выплат составила более 326,8 тысячи рублей.

Прокурор города обратился в городской суд Костомукши с исковым заявлением о взыскании понесенных расходов в порядке регресса с водителя, который был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть трех лиц, поскольку в результате противоправных действий ответчика нарушены интересы Российской Федерации в лице подразделения Пенсионного фонда.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Апелляционной инстанцией решение Костомукшского городского суда оставлено без изменения, исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.

Напомним, смертельное ДТП произошло 29 октября 2017 года на автодороге "Кочкома-Госграница", в районе СОТ "Хвоинка", водитель автомобиля Volvo при обгоне совершил лобовое столкновение с "ВАЗ-2115", в котором находились 5 человек.

В результате лобового столкновения три человека погибли: девушка 1984 года рождения, молодой мужчина (возраст неизвестен) и водитель 1994 года рождения. Все они находились в автомобиле ВАЗ 2115.

Еще три человека с травмами были госпитализированы в больницу.