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Совет Федерации одобрил проекты развития Карелии

Новости. Общество
18:05, 11 Декабря 2024
фото: Управление пресс-службы правительства РК

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В проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Карелия» вошли все объекты, представленные Артуром Парфенчиковым в рамках Дней региона 25-27 ноября.

В завершающий День Республики Карелия в рамках заседания Совета Федерации, 27 ноября, состоялся «Час субъекта», который провела глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил перед сенаторами с докладом о социально-экономическом развитии республики, а также представил проекты, реализация которых имеет большое значение для жителей региона.

Все инициативы, озвученные руководителем республики, Совет Федерации поддержал. Проекты касаются разных сфер. В области транспортной инфраструктуры это строительство железобетонного моста через Логмозерский пролив в микрорайоне Соломенное и реконструкция улицы Достоевского с устройством тоннеля под железнодорожными путями по улице Халтурина в Петрозаводске.

В сфере образования - строительство новых школ в столице Карелии и поселке Салми Питкярантского округа, в области спорта — строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо и реконструкция Центрального республиканского стадиона «Спартак». Также одобрение сенаторов получило предложение по реконструкции зданий Национального музея и Карельской государственной филармонии. В федеральное финансирование рекомендовано включить и строительство новых водопроводных очистных сооружений в Сегеже.

- С учетом сегодняшней геополитической ситуации, в силу особенностей географического положения региона наша основная задача – ускоренное социально-экономическое развитие Карелии, обеспечение комфортной среды для проживания, успешная социализация и эффективная самореализация граждан республики, и, прежде всего, молодежи. В большой степени решению этой задачи будет содействовать реализация мероприятий, которые включены в предложенный проект постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, - подчеркнул Глава Карелии.

 

Проект постановления сенаторы приняли за основу. Документ будет доработан и окончательно принят на следующем заседании верхней палаты парламента.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила руководителя региона за активную работу в рамках Дней Республики Карелия.

- В докладе Артур Парфенчиков представил не только достижения республики, но и проблемы. Такой подход очень правильный. Глава Карелии знает о всех болевых точках республики, а главное есть понимание, как двигаться дальше. Еще раз полагаю, что федеральная поддержка Карелии обязательно нужна, - подчеркнула спикер СФ Валентина Матвиенко. - Ответственность всего Совета Федерации, комитета по федеративному устройству, сенаторов от Республики Карелия и региональной команды, чтобы все положения этого постановления были безусловно исполнены.

Валентина Матвиенко вручила Артуру Парфенчикову Благодарность Председателя Совета Федерации за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Карелия

 
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