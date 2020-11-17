Совет Федерации одобрил ввод российских военных в Нагорный Карабах

Постановление принято сенаторами через неделю после решения президента о направлении в зону конфликта российских миротворцев.

Совет Федерации единогласно одобрил постановление, которое дало согласие президенту РФ на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением, а также военной и специальной техникой. Как сообщило агентство ТАСС, за это постановление в среду, 18 ноября, проголосовали 129 российских сенаторов, документ вступает в силу со дня принятия.

Напомним, главы Азербайджана и Армении подписали вечером 9 ноября соглашение о полном прекращении военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. А 10 ноября президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором сообщил о введении в зону конфликта российских миротворцев.