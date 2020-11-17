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Совет Федерации одобрил ввод российских военных в Нагорный Карабах

Новости. Политика
12:54, 18 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Постановление принято сенаторами через неделю после решения президента о направлении в зону конфликта российских миротворцев.

Совет Федерации единогласно одобрил постановление, которое дало согласие президенту РФ на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением, а также военной и специальной техникой. Как сообщило агентство ТАСС, за это постановление в среду, 18 ноября, проголосовали 129 российских сенаторов, документ вступает в силу со дня принятия.

Напомним, главы Азербайджана и Армении подписали вечером 9 ноября соглашение о полном прекращении военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. А 10 ноября президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором сообщил о введении в зону конфликта российских миротворцев.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-18 13:29:32
За чей счёт миротворцы будут миротворствовать в Нагорном Карабахе?
Местный
2020-11-18 13:23:06
Эрдоган победил и тоже войска введёт!?!
кир
2020-11-18 13:36:45
Местный, Эрдоган ещё покажет себя. Он ведёт умную свою политику. Просто молодец . Никому не подчиняется, в том числе НАТО. Когда мы кончим сопли жевать?
кир
2020-11-18 13:07:21
Есть ли там самобытные? А белорусские части союзного государства? Их там нет. :)
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