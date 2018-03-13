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Новости. Общество
20:40, 13 Марта 2018

Совфед предлагает без суда сносить незаконные строения на природных территориях

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Совет Федерации предлагает разрешить Федеральной службе судебных приставов и прокуратуре во внесудебном порядке сносить незаконные строения на охраняемых природных территориях.

Как сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев на открытом интерактивном форуме Генпрокуратуры РФ "Надзор в экологической сфере", сейчас нет механизма, который позволил бы максимально сократить процедуру от момента выявления экологического нарушения до момента его устранения, передает ТАСС.

"В этой связи есть предложение проработать такой вариант, чтобы органы контроля и надзора в сфере лесного хозяйства совместно с органами прокуратуры и ФССП могли бы во внесудебном порядке при подтверждении факта нарушения постановлением по делу об административном правонарушении обеспечить устранение этих нарушений путем сноса заборов, незаконных строений, сооружений с последующим возложением обязанностей на соответствующих лиц", - отметил сенатор.

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