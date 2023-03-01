Совхоз в Карелии удобрял земли опасными химикатами

Надзорные органы выяснили, что совхоз «Толвуйский» удобряли земли в Медвежьегорском районе агрохимикатами, не прошедшими испытаний.

Россельхознадзор Карелии проверили работы на сельскохозяйственных землях в Медвежьегорском районе, которые находящихся в аренде у ОАО «Совхоз «Толвуйский».



Инспекторы выяснили, что в совхозе при удобрении почвы использовали незарегистрированный препарат «Агроморе».



Об этом Россельхознадзор сообщил карельской природоохранной прокуратуре. Ее работники выяснили, что совхоз удобрял арендованные земли этим агрохимикатом в сентябре и октябре 2022 года. То есть, до проведения его испытаний в установленном законом порядке.



«Законодательство запрещает оборот удобрений, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ», - говорится в пресс-релизе регионального Роспотребнадзора.



В ведомстве добавили, что агрохимикаты подлежат государственной регистрации на основе заключений экспертизы.



В результате сотрудник совхоза, который дал указание удобрять земли этим химикатом, понес административную ответственность.