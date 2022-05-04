890x80
Реклама
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
В Карелии трасса к дачным кооперативам в Лососинном ушла под воду (ФОТО)
14.05.2022 13:46
Петрозаводск превратился в Венецию после ливня (ФОТО)
14.05.2022 09:00
Движение на трассе «Кола» в Карелии ограничено из-за разлива паводковых вод
14.05.2022 10:09
Пешеходный мост через реку Неглинка в Петрозаводске ушел под воду
14.05.2022 12:00

Современные детские площадки установят в Петрозаводске

Новости. Общество
00:01, 15 Мая 2022

Новости партнеров

Строительная компания «Баренц Групп» дарит жителям карельской столицы новые современные детские площадки для детей разного возраста.

Комплексы будут расположены на первой береговой линии Петрозаводска в новом жилом районе «TALOJARVI» Город у воды.

Основная концепция проекта исходит из природных и географических особенностей города.

По системе рек и каналов Петрозаводск имеет выход к пяти морям: Балтийскому, Белому, Каспийскому, Баренцевому и Черному.

«Система рек» в проекте TALOJARVI — это главные пути, перетекающие из двора во двор, в сторону набережной через парк. Путь состоит из мощеных дорожек и тематических цветников. В зонах расширения «русла» будут расположены спортивные площадки и пространства для отдыха жителей.

Одна из главных задач проекта — обеспечить комфортное размещение всех функционально-планировочных зон.

Здесь и спортивные зоны, и зоны для спокойного отдыха, экстрим зоны и детские площадки для детей разного возраста.

1. Большая баскетбольная площадка для подростков и их родителей

Здесь смогут играть в спортивные игры дети и взрослые. Это станет новым местом притяжения любителей спорта и людей, поддерживающих активный образ жизни.

2. «Экстрим-зона»

В TALOJARVI  будет расположен скейт-парк для молодых жителей города. Здесь разместят разгонки, рампы, пирамиды, ступеньки и прочие фигуры для выполнения трюков.

3. Площадки для детей помладше

Игровые комплексы будут расположены по всей территории комплекса: во дворах, на новой набережной и в центральном парке.

4. Детские игровые комплексы для самых маленьких

Игровые элементы для детей младшего возраста. Элементы детской игровой площадки выполнят из натуральных экологичных материалов без кричащих ярких цветов.

Ранее мы уже писали про новый участок набережной, который будет расположен в «TALOJARVI» город у воды, а также про архитектуру проекта.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь в отдел продаж строительной компании "Баренц Групп" за подробной консультацией по телефону: 331-331. 

Квартирографию комплекса можно посмотреть на сайте barenz.group 

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9. ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. 
Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2022, 11:26
Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником
10.05.2022, 15:24
С 11 мая подъехать к Петрозаводску станет сложнее
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
13.05.2022, 10:55
Плотина открыта: на Петрозаводск идет волна
08.05.2022, 15:43
Уроки выживания: «Часть сбережений лучше все-таки держать наличными»
10.05.2022, 13:19
Стало известно, какая погода ожидается в Карелии в середине мая

Аналитика

13.05.2022 14:07
Капитал
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
Смогут ли торговые центры и кинотеатры Карелии продолжить работу в условиях санкционного давления, когда раскрученные бренды уходят, а кинопремьеры отменяются.
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
12.05.2022 14:47
Дорогие народные избранники
11.05.2022 13:55
Почему перестали расти цены на бензин
11.05.2022 11:56
«Спасибо за Победу!»
08.05.2022 08:33
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

«Бессмертный полк» в Петрозаводске
10.05.2022 19:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.