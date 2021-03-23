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В Подмосковье нашли 6-летнюю девочку, живущую с кошками и отзывающуюся на "кис-кис"

Новости. Общество
21:30, 24 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Найденный полицейскими 6-летний ребенок был истощен, не умел ходить и говорить, не имел одежды и средств гигиены.

Девочку в истощенном состоянии, отзывающуюся на "кис-кис", нашли в подмосковном Талдоме, сообщает Лента ру со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Московской области.

В МВД отметили, что обнаружить истощенного ребенка удалось после того, как полицейские погнались за подозрительным мужчиной и проникли в его дом. "Сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских, пытаясь скрыться от них, через оконный проем проник в один из домов, расположенных на улице Щедрина", — заявили в ведомстве.

У ребенка не было одежды, средств гигиены и кровати. Telegram-канал "МК: срочные новости" сообщил, что девочка не умеет ходить, только ползает. В доме с ней жили 19 кошек, а сама она отзывалась на "кис-кис".

Вместе с девочкой проживал 65-летний житель Москвы. По данному факту областная прокуратора организовала проверку.

По уточненной информации, девочка оказалась там из-за матери, которая якобы не хотела, чтобы ребенка госпитализировали.

"Мама отдала знакомому, чтобы девочку не госпитализировали в психиатрический стационар", — сказал источник "Ленты.ру" в медицинских кругах.

По его словам, мать девочки зарегистрирована в Новой Москве. Ребенок находился в подмосковном Талдоме около трех месяцев. Девочка не умеет говорить полными предложениями.

Изначально предполагалось, что ребенку 3-4 года, но, как выяснилось впоследствии, девочке около 6 лет.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-03-24 22:41:44
Она отзывалась на "кис-кис", а мы отзывались на слово "деньги".
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