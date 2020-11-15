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Создан арт-путеводитель "Немыслимый Петрозаводск"

Новости. Общество
18:40, 16 Ноября 2020
фото: © Минкультуры Карелии
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Лучшие городские маршруты вошли в арт-путеводитель "Немыслимый Петрозаводск", сообщили в Минкультуры Карелии.

Авторы-составители виртуального скетчбука Тамила Асанова и Евгения Маккоева разработали с учетом локаций рисунков 10 маршрутов по Петрозаводску. В их основу легли зарисовки любимых мест 30 авторов.

Работа над проектом началась год назад и происходила по принципу "культуры участия". К октябрю 2020 года в восьми тетрадях, кочующих из рук в руки, были собраны рисунки от 34 авторов, влюбленных в Петрозаводск и рассказывающих о своих любимых городских местах.

Среди них сотрудники Нацмузея Карелии, Музея ИЗОКарелии, Галереи промышленной истории, Музея морского клуба "Полярный Одиссей", мастера-ремесленники, дизайнеры, художники, студенты дизайнерских отделений ПетрГУ, Колледжа культуры и искусств, гости Карельской арт-резиденции из Канады.

Адреса и локации на маршрутах предложены творческими семейными парами и их детьми, молодежью, людьми среднего и старшего возраста. У всех свой, не похожий на других Петрозаводск. Кто-то восхищается его красотой и архитектурой, другие – синевой неба и Онеги, для кого-то город хранит много исторических тайн и загадок...

Виртуальный скетчбук создан в рамках проекта "Лаборатория северного дизайна", победителя грантового конкурса "Музей 4.0" программы "Музей без границ" Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект реализуется Национальным музеем Карелии в партнерстве с Карельским региональным отделением Союза дизайнеров России. Бумажная версия арт-гида готовится к печати.

Арт-путеводитель доступен здесь.

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Комментарии

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агрекалчнутый
2020-11-16 18:44:45
Виртуальный скетчбук ? :) Наши пациенты
Гость
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