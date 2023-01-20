Создание армейского корпуса в Карелии стало одним из аргументов в споре о сокращении водоохранных зон

Законодательная инициатива по уменьшению ширины прибрежных защитных полос важна с точки зрения интересов государства, считает депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко.

Об этом она заявила, комментируя решение комитета Госдумы РФ по экологии отказаться от поддержки предложения о сокращении водоохранных зон с 200 до 50 метров.

«Говорилось о том, что не подсчитаны финансовые последствия по изменениям, которые будут внесены. Но суть-то этого законопроекта заключалась в том, чтобы дать возможность привлечь участки для обеспечения, прежде всего, сельскохозяйственного производства, которое и должно привести к увеличению средств в региональном и федеральном бюджетах», — отметила Валентина Пивненко.

Она также напомнила о поручении министра оборона создать армейский корпус в Карелии.

«Шойгу дал поручение сформировать армейский корпус в Карелии, что потребует создание определенных условий для военных и их семей, обеспечения их питанием», — отметила депутат.

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