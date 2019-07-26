Создание новой природоохранной зоны не затронут поселки Карелии, заявляет Минприроды

Создание новой природно-рекреационной территории под Петрозаводском предусматривает множество ограничений на хозяйственную деятельность, но они не затронут населенные пункты и дачные кооперативы.

По утверждению министерства, населенные пункты и дачные кооперативы не вошли в состав ПРТ "Побережье Онежского озера".

"В состав ПРТ включены только земли лесного фонда", - говорится в сообщении Минрироды.

Природно-рекреационная территория "Побережье Онежского озера" расположена в 10 км на юго-восток от Петрозаводска на участках между столицей Карелии и поселком Деревянное. Общая площадь составляет 65,6 га, пишут "Вести Карелии".

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