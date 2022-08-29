Сожители в Карелии разбили друг другу лица и вызвали Росгвардию

Росгвардейцы несколько раз выезжали по вызовам за минувшие выходные.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, за выходные дни сотрудники вневедомственной охраны Петрозаводска несколько раз выезжали из-за сработавшей тревожной кнопки. Так, в одном из баров в центре города вызывающе повел себя посетитель. Пьяный мужчина начал материть других посетителе и персонал.

Еще один случай мелкого хулиганства произошел в одном из городских ресторанов. Всех хулиганов передали полиции.

А в Сегеже выехавшие по вызову росгвардейцы застали конфликт между сожителями. На лицах возлюбленных имелись гематомы, но в медицинской помощи они не нуждались. Участковый был вызван на место происшествия.