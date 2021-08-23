Спад промышленности Карелии сменился ростом

Сокращение промышленного производства, произошедшее в Карелии в первом полугодии, в июле сменилось ростом.

Это следует из отчета Карелиястата «Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь–июль 2021 года».

В первом полугодии промышленное производство сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам 7 месяцев зафиксирован рост на 0,1%.

«Рост промышленного производства в январе–июле 2021 г. наблюдался в области водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнения (на 37,6%), добычи полезных ископаемых (на 4,0%) и обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (на 2,3%)», — говорится в отчете.

В обрабатывающих производствах показатель сократился на 4,2%, но спад замедлился по сравнению с первым полугодием.

При этом увеличилось производство конструкций из чёрных металлов, изделий для зданий и сооружений из цемента, асфальтобетонных дорожных смесей, гранита, песчаника и прочего камня для памятников или строительства, железорудных окатышей и других видов продукции.

В пищевой промышленности больше выпущено кондитерских и хлебобулочных изделий, сыров, мясных полуфабрикатов, переработанной и консервированной рыбы.