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Спад промышленности Карелии усиливается с каждым месяцем

Новости. Экономика
13:12, 28 Ноября 2022

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Промышленное производство в Карелии за 10 месяцев 2022 года сократилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Карелиястат.

Сокращение идет с начала года. В январе спад составил 2,4%, а в сентябре — уже 7%. В прошлом году наблюдалась противоположная тенденция — промышленное производство росло каждый месяц.

Сильнее всего это отразилось на обрабатывающих производствах, где за 10 месяцев показатель упал на 9,6%, и на добыче полезных ископаемых (5,6%).

Наиболее значительно сократились объёмы производства в тех отраслях, которые поставляли продукцию на экспорт и потеряли рынки сбыта из-за западных санкций. Например, объемы производства щепы топливной упали на 36,1%, гранул топливных — на 26,2%, лесоматериалов — на 23,4%.

Кроме того, серьезно снизилось производство плодоовощных консервов (на 42,9%), изделий колбасных (на 39,6%), крупы (на 15,2%).

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