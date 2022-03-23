Спад промышленности Карелии ускорился в феврале

Промышленное производство в Карелии за январь-февраль 2022 года сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это больше, чем в январе, когда спад составил 0,5%

Такой вывод следует из отчета Карелиястата об индексах промышленного производства за первые 2 месяца 2022 года.

В основном, показатели снизились в сферах ЖКХ и энергетике. В этих отраслях падение составило около 10%.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей экономики Карелии, производство сократилось на 1,5%.

Небольшой рост на 0,5% наблюдался только в добыче полезных ископаемых.