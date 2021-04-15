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Спад промышленности, произошедший в начале года в Карелии, в марте сменился ростом

Новости. Экономика
10:05, 16 Апреля 2021
фото: © Sergei Bobylev/TASS
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Промышленное производство в Карелии в марте снова начало расти после спада первых двух месяцев 2021 года.

Это следует из отчета Карелиястата об индексах промышленного производства по основным видам экономической деятельности Карелии.

В марте промышленность региона выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Это привело к сокращению темпов падения производства по итогам трех месяцев. Если в январе-феврале промышленность сократилась на 5,4%, то по итогам первого квартала спад составил 2,8%.

Какие виды деятельности продемонстрировали улучшение показателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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udo
2021-04-16 10:49:36
Всегда туда пристраивали любимчиков, заочников и прочих людишек без способностей.
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