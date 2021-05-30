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Спад промышленности в Карелии продолжается

Новости. Экономика
09:09, 31 Мая 2021
фото: © Sergei Bobylev/TASS

Промышленное производство в Карелии за первые 4 месяца 2021 года сократилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Спад произошел за счет снижения показателей в обрабатывающих производствах, к которым относится большинство предприятий республики. В этой сфере сокращение составило 6,6%.

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В частности, снизились объёмы производства железорудного концентрата, бумаги и картона, лесоматериалов, молока, творога, сыров, хлебобулочных и колбасных изделий. Также сократилось производство водки.

В каких сферах показатели выросли, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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