Спад промышленности в Карелии продолжается

Промышленное производство в Карелии за первые 4 месяца 2021 года сократилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Спад произошел за счет снижения показателей в обрабатывающих производствах, к которым относится большинство предприятий республики. В этой сфере сокращение составило 6,6%.

В частности, снизились объёмы производства железорудного концентрата, бумаги и картона, лесоматериалов, молока, творога, сыров, хлебобулочных и колбасных изделий. Также сократилось производство водки. В каких сферах показатели выросли, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».