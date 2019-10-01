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Новости. Общество
23:30, 01 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Спаривающиеся кролики доказали эволюционное происхождение женского оргазма

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Эксперименты на кроликах доказали родство женского оргазма с биологическим механизмом, который стимулирует выход яйцеклетки из яичника в ходе совокупления.

Это говорит о том, что женский оргазм эволюционировал из такого механизма, заменив его у человека и человекообразных обезьян, пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вопрос о биологическом значении женского оргазма волновал ученых со времен Аристотеля. С одной стороны, он не нужен для того, чтобы найти полового партнера, зачать, родить и вырастить потомство. С другой стороны, это слишком сложное явление, оно не могло возникнуть просто так. В связи с этим ученые предложили множество объяснений феномену женского оргазма.

Гюнтер Вагнер и его коллеги предположили, что оргазм берет свое начало от биологического механизма, цель которого – стимулировать выход яйцеклетки из яичника (овуляцию) во время полового акта. Этот механизм сейчас действует у кроликов, кошек или верблюдов, а вот у человека и человекообразных обезьян овуляция происходит из-за внутренних причин, не связанных с половым актом.

Ученые предположили, что если женский оргазм произошел от вызванной половым актом овуляции, то на них должны действовать одни и те же препараты. На женский оргазм у людей негативно влияет антидепрессант флуоксетин. Вагнер с коллегами предположили, что если он так же негативно повлияет и на животных, у которых сохранилась овуляция, вызванная половым актом, то эти механизмы родственны. Следовательно, более поздний, произошел от более раннего.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые проводили эксперимент с кроликами. В течение двух недель они давали крольчихам флуоксетин. По истечении этого срока самок случали с кроликом по имени Фрэнк (он был единственным самцом, который участвовал в эксперименте). После совокупления ученые считали, сколько у крольчих было овуляций.

В итоге оказалось, что флуоксетин уменьшил число овуляций у крольчих на 30% по сравнению с животными из контрольной группы. Исходя из этого ученые делают вывод о родстве женского оргазма и овуляции, которую спровоцировало совокупление. Следовательно, оргазм возник отнюдь не случайно и его корни уходят глубоко в эволюционное древо плацентарных животных.

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