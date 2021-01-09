Спасая свои сбережения от мошенников, пенсионер в Петрозаводске потерял более полумиллиона рублей

Петрозаводчанин также собирался взять еще и кредит, чтобы окончательно защитить свои деньги, но получил в банке отказ и совет обратиться в полицию, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции в Петрозаводске обратился 68-летний горожанин и сообщил, что его обманули по телефону. С ним, клиентом банка, вышел на связь некий гражданин, который представился работником службы безопасности банка. Тот встревожил пенсионера - неизвестные пытаются завладеть денежными средствами, которые петрозаводчанин хранил на вкладе. В целях предотвращения противоправных действий "специалист" порекомендовал как можно быстрее обналичить сумму в размере 490 тысяч рублей и перевести её на другой, "защищённый", счёт. Испугавшись за сбережения, петрозаводчанин выполнил все продиктованные ему по телефону инструкции.

Однако на следующий день горожанину вновь позвонили якобы из финансового учреждения и убедили проделать то же самое с оставшимися на счете деньгами. Не заподозрив неладное, житель карельской столицы перевел 285 тысяч рублей на "безопасный", по словам звонившего, счёт.

Не прошло и суток, как петрозаводчанину снова поступил звонок от лже-банкира с требованием перевода. Мужчина пояснил, что у него ничего не осталось. Тогда лже-сотрудник убедил заявителя взять на себя долговые обязательства. Пенсионер предпринял попытку сделать это, но кредит ему не одобрили. Когда уже настоящие работники финансового учреждения узнали историю жителя Петрозаводска, то предположили, что мужчина попался на уловку мошенников. Они реокомендовали жителю карельской столицы написать заявление в полицию.

В настоящий момент стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии напоминает жителям региона: сотрудники службы безопасности финансовых учреждений не звонят своим клиентам под предлогом оформления и перевода кредитных средств на "безопасные" счета. Никогда не сообщайте по телефону данные банковских карт. У настоящих менеджеров эта информация есть.