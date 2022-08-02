Спасателей вызвали на трупный запах из туалета в Петрозаводске

Петрозаводские пожарные-спасатели пришли на помощь полиции, чтобы вскрыть дверь квартиры, и обнаружили там труп.
Об этом сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС.
Полицейские вызвали спасателей после сообщения жильцов дома на улице Кузьмина. Они рассказали, что из квартиры соседа распространяется трупный запах.
Прибывшие на место пожарные проникли в квартиру через окно по трехколенной лестнице и обнаружили тело хозяина. Он умер в туалете.
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