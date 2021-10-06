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Спасатели «боролись» с пожаром и разливом топлива на ТЭЦ в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
16:00, 06 Октября 2021

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Сотрудники МЧС Карелии провели тренировку по ликвидации ЧС, связанной с розливом топлива на ТГК-1.

В Карелии сегодня, 6 октября, состоялась тренировка по гражданской обороне. В 10:40 была проведена комплексная проверка системы оповещения населения, включая запуск сирены, рассказали в МЧС в Карелии.

В рамках тренировки ликвидировали ЧС, связанную с разливом топлива на ПАО «ТГК № 1». В прибаковом помещении топливного хранилища загорелся мазут. В ходе пожара образовалась трещина в резервуаре, в результате чего произошел разлив мазута в количестве около 1500 тонн, общая площадь территории разлива составила около 3800 м². В результате происшествия пострадало два человека.

В процессе тренировки были отработаны совместные действия по тушению пожара, эвакуации пострадавших, ликвидации разлива нефтепродуктов, перекрытию дороги, ведущей к топливному хозяйству, а также сбору образцов грунта в жилом секторе рядом с ТЭЦ.

Цели тренировки были достигнуты, учебные задачи выполнены в полном объеме. Отработка показала слаженность системы РСЧС, отметили в ведомстве.

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