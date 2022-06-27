Спасатели достали из воды двух рыбаков, чья лодка налетела на «луду» на севере Карелии

В Кемском районе прошли учения по оказанию помощи потерпевшим на воде.

Кемский инспекторский участок центра Госинспекции по маломерным судам и местные спасатели провели тренировку по оказанию помощи потерпевшим на воде. Ее целью была отработка практических навыков оказания помощи потерпевшим на водном объекте и совместных действий экстренных служб.

«По замыслу тренировки, моторная лодка налетела на «луду». Судоводитель и пассажир оказались в воде. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли пострадавших из воды. Одного пострадавшего подняли на борт маломерного судна спасателей при помощи спасательного круга, а пострадавшего получившего травму головы извлекли водолазы, обработали рану и наложили марлевую повязку. Оперативно пострадавшие были доставлены до берега, где были переданы в службу скорой помощи», - говорится в сообщении МЧС Карелии.

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