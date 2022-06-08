Рыбак потерпел бедствие на Белом море в Карелии

В Кемском районе спасатели помогли мужчине, у которого сломалась моторная лодка.

Инцидент произошел в акватории Белого моря в Кемском районе. У мужчины на лодке сломался мотор, он не мог сориентироваться, где находится и просил о помощи, рассказали в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

«На поиски выехал Кемский поисково-спасательный отряд. Мужчина найден, спасен», — говорится в сообщении спасателей.

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