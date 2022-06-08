Следком возбудил уголовное дело после гибели рыбака на севере Карелии

В Беломорском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти в результате опрокидывания моторной лодки, сообщили в Следкоме Карелии.

По предварительным данным, 28 мая четверо жителей Беломорска, не имея спасательных жилетов, вышли на трехместном маломерном судне в акваторию реки Летняя. В месте впадения реки в Беломорско-Балтийский канал моторная лодка столкнулась с неизвестным объектом, в результате чего судно перевернулась. Рыбаки оказались в воде. Трем мужчинам удалось выплыть. Тело четвертого, 58-летнего мужчины, обнаружено 1 июня.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 58-летнему мужчине.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, двое рыбаков утонули на озере Сямозеро в Карелии.