Следком возбудил уголовное дело после гибели рыбака на севере Карелии

В Беломорском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти в результате опрокидывания моторной лодки, сообщили в Следкоме Карелии.
По предварительным данным, 28 мая четверо жителей Беломорска, не имея спасательных жилетов, вышли на трехместном маломерном судне в акваторию реки Летняя. В месте впадения реки в Беломорско-Балтийский канал моторная лодка столкнулась с неизвестным объектом, в результате чего судно перевернулась. Рыбаки оказались в воде. Трем мужчинам удалось выплыть. Тело четвертого, 58-летнего мужчины, обнаружено 1 июня.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 58-летнему мужчине.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, двое рыбаков утонули на озере Сямозеро в Карелии.
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