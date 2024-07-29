Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель по пути из Карелии теплохода

Теплоход с двумя сотнями человек на борту сел на мель в Ладожском озере, отклонившись от курса.

Об эвакуации пассажирови с круизного судна пишет 47channel.



В пятницу, 2 августа, в Ладожском озере сел на мель туристический теплоход «К. А. Тимирязев». Судно отклонилось от курса в районе острова Коневец. К эвакуации пассажиров привлекли сотрудников аварийно-спасательной службы Ленобласти.



В момент происшествия на борту находилось более 200 человек. Теплоход следовал по курсу «Валаам — Санкт-Петербург».

К месту инцидента отправили поисково-спасательный отряд из Приозерска. Специалисты эвакуировали всех желающих на берег в бухту Владимирская для дальнейшей доставки в Петербург. Для спасательной операции использовали два судна Лаки 15 и Вельбот 69.

Ранее сообщалось, что первые попытки снять судно оказались безрезультатны. Буксир «Рейдовый-50» оказался слишком слаб, чтобы сдвинуть трёхпалубник.