Спасатели и полицейские эвакуировали 20 человек из горящего дома в Карелии (ФОТО)

В горящей квартире на 4 этаже пожарные обнаружили пьяных мужчин.

Серьезный пожар произошел 27 октября в карельском городе Сортавала. Как сообщили в администрации Сортавальского поселения, возгорание первыми заметили полицейские, патрулирующие город. Они же начали эвакуировать из дома людей. Загорелась квартира на 4 этаже 5-этажного дома по улице Маяковского.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, сигнал спасателям поступил в 19.13. Пожар был локализован за 10 минут. Пострадали комнаты и балкон в одной из квартир.

Всего были эвакуированы 20 человек, в том числе 4 детей. Один человек был спасен из горячего дома.

По предварительной информации, возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. В квартире, охваченной огнем, были обнаружены пьяные мужчины.