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Спасатели из Карелии ищут выпавшего за борт на Ладоге капитана яхты

Новости. Происшествия
10:42, 21 Июня 2022
фото: © sailmagazine.com

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В Ладожском озере третий день продолжаются поиски капитана яхты, выпавшего за борт в непогоду в районе Оборонных островов.

Инцидент произошел 19 июня в 15.30. Парусная яхта «Александрия» с двумя членами экипажа попала под сильную волну на Ладожском озере в районе Оборонных островов. 64-летний капитан яхты после установки парусов и при попытке поднять из воды мотор выпал за борт. В МЧС отмечают, что он был без спасательного жилета. Об этом пишут в официальном паблике администрации Сортавальского района.

Второй член экипажа бросил капитану маленькую спасательную лодку, которую тут же ветром унесло в противоположную сторону, после этого он бросил спасательный круг, но так как яхта находилась под парусами, её стало относить от места происшествия.

На поиски «Александрии» выдвинулись экстренные службы. По данным МЧС Карелии, судно обнаружили в районе Оборонных островов: в 45 км от острова Валаам и в 16 км — от города Приозерск. Яхту буксировали на Валаам, член экипажа был размещен в гостинице Валаамского монастыря.

В понедельник, 20 июня, в акватории проводились поисково-спасательные работы с привлечением вертолетов из Санкт-Петербурга и Приозерска. Также к поиску подключались добровольцы. Пропавшего не обнаружили.

На 21 июня запланированы поисковые работы с привлечением 7 специалистов, двое — из Сортавальского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

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