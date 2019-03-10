Спасатели Карелии помогли детям

Сотрудники МЧС Карелии стали участниками благотворительной акции "Добрые города", сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС приняли участие в благотворительной акции "Добрые города". Акция проходит одновременно в нескольких городах России, и Петрозаводск был выбран не случайно. С 2016 года город Петрозаводск с командой благотворительных фондов активно участвует в движении фестивалей благотворительности "Добрый Город" и является членом Содружества Добрых Городов.

По итогам каждого дня акции волонтеры совместно с руководителями фондов считают количество приобретенных товаров, а с 11 марта все товары и продукты будут переданы мамам с детьми, бабушкам и дедушкам, подопечным фондов-участников.

Помощь может быть разной. Это в очередной раз доказали сотрудники "чрезвычайного" ведомства и приняли участие в благотворительной акции.

Спасатели приобрели для фонда продукты питания длительного срока хранения: крупы, консервы, чай, сахар, а также товары для детей: памперсы, детское питание, влажные салфетки, кремы, шампуни, одноразовые пеленки и т.д.



"Главная задача нашего ведомства – это защищать жизни детей от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, но и от этой акции мы просто не смогли остаться в стороне, – отметил начальник 1 отряда ФПС по Республике Карелия Александр Руденко, – мы совершаем благое дело и будем продолжать оказывать содействие и помощь в работе по воспитанию здоровых и счастливых детей".