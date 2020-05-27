Спасатели Карелии поставили заслон коронавирусу в детскую республиканскую больницу

Сотрудники МЧС провели обработку зданий и территорий ГУЗ "Детской республиканской больницы", сообщили в МЧС Карелии.

Спасатели в специальной защитной одежде и средствах индивидуальной защиты органов дыхания провели обработку зданий снаружи, в первую очередь мест, где возможно нахождение наибольшего количества людей, а именно: входы в здания, подъездные пути и детскую площадку.

Дезинфекция осуществлялась путем распыления специального раствора, безопасного для человека и животных.

Ранее люди в спецодежде уничтожили коронавирус на входе в БСМП.