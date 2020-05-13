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В Петрозаводске люди в спецодежде уничтожили клетки коронавируса на входе в БСМП (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 14 Мая 2020
фото: 1 пожарно-спасательный отряд Республики Карелия / ВК
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Сотрудники пожарно-спасательной части провели дезинфекцию территории на входе в больницу скорой медицинской помощи в столице Карелии.

Личный состав четвертой пожарно-спасательной части по охране Петрозаводска провел обработку горбольницы. Об этом сообщает паблик спасателей в соцсети.

"В лёгких защитных костюмах и дыхательных аппаратах сотрудники дезинфицировали входы здания и прилегающую территорию. При такой обработке на все поверхности распыляется специальный раствор, эффективно уничтожающий бактериальные клетки. Цель мероприятий - минимизация рисков распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Карелии рассказал, кого и где в республике лечат от коронавируса.

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