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Министр здравоохранения Карелии рассказал, кого и где в республике лечат от коронавируса

Новости. Общество
11:20, 13 Мая 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976
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На 13 мая в Республике Карелия зарегистрировано 188 случаев ковидной инфекции, плюс 12 за сутки, написал глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков рассказал, что в стационарах на 13 мая получают медицинскую помощь 75 пациентов, в том числе 34 человека – в монопрофильном ковид-центре на базе Госпиталя для ветеранов войн, 23 – в Республиканской инфекционной больнице, 11 – в инфекционном отделении Сегежской ЦРБ, 2 – в Питкярантской ЦРБ и 5 человек – в медицинских подразделениях системы УФСИН РК. Для лечения больных в стационарах есть необходимые лекарственные препараты и оборудование.

Также 54 человека находятся дома на самоизоляции и лечатся амбулаторно.

Соотношение выписанных и заболевших в нашей ежедневной таблице характеризует эпидемиологическую ситуацию лишь косвенно и означает, что мы строго выдерживаем алгоритм лечения до получения трех отрицательных результатов на ковид в мазках пациентов. Поэтому лечение занимает длительное время. 

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