Спасатели массово эвакуировали жильцов загоревшегося дома в центральной Карелии (ФОТО)

Пожар произошел днем 8 марта в Пряжинском районе Карелии.
В среду, 8 марта, в 13.28 пожарные Пряжинского района выезжали по тревоге на пожар в поселке Эссойла.
Загорелась одна из квартир в доме № 15 по улице Центральной.
В 13.46 пожар потушили. Из дома эвакуировали пять человек, спасли троих, говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».
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