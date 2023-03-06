Спасатели массово эвакуировали жильцов загоревшегося дома в центральной Карелии (ФОТО)

Пожар произошел днем 8 марта в Пряжинском районе Карелии.

В среду, 8 марта, в 13.28 пожарные Пряжинского района выезжали по тревоге на пожар в поселке Эссойла.



Загорелась одна из квартир в доме № 15 по улице Центральной.



В 13.46 пожар потушили. Из дома эвакуировали пять человек, спасли троих, говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».



















