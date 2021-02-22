Спасатели на площади Кирова "ликвидируют последствия ДТП" (ФОТО)

Карельские спасатели организовали праздник для петрозаводчан в честь Дня защитника Отечества, сообщается в паблике правительства Карелии.

Прямо сейчас в Петрозаводске на площади Кирова проходят соревнования по ликвидации ДТП среди команд пожарных из Прионежья, Пряжи, Олонца, Суоярви, Лахденпохьи, Медвежьегорска и Пудожа. По заданию им необходимо разрезать автомобиль и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в аварии человеку.

Кроме того на площади развернулась выставка пожарной и спасательной техники, а также боеприпасов, которые находит Отряд разминирования Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Все желающие могут прокатиться на снегоходе спасателей, посидеть в пожарной машине, а также попробовать кашу из полевой кухни и выпить горячего чая!

Программу праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отчества, смотрите здесь.