Спасатели нашли рыбака, сломавшего ногу в глухом лесу в Карелии

Сломавшего ногу рыбака три километра несли через лес, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

Днем 14 октября в Карельскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о происшествии в районе озера Лижмозеро в Кондопожском районе. Там рыбак, мужчина 1974 года рождения, сломал ногу.

До места происшествия не было автомобильной дороги, а мужчине требовалась срочная эвакуация. На помощь рыбаку пришло спасатели Медвежьегорского ПСО.

Они установили, где находится пострадавший, и нашли его. Тут же, на месте, спасатели оказали рыбаку первую помощь, наложили шину и зафиксировали ногу. Затем более трех километров несли его через лес на носилках, а после уже на автомобиле доставили в ФАП деревни Кяпесельга.