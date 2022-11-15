Спасатели нашли труп в одной из квартир Петрозаводска

Пожарные Петрозаводска нашли в доме на Перевалке тело человека.

В понедельник вечером, 12 декабря, пожарным поступил вызов в один из домов в Ругозерском переулке в Петрозаводске. Проживающий там человек не открывал дверь и не отвечал на звонки.



Как нам рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, спасатели с помощью специального инструмента вскрыли дверь и обнаружили труп. Подробности выясняем.