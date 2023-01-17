Спасатели нашли заблудившегося на просторах Онежского озера в Карелии рыбака (ФОТО)

Спасательная операция развернулась в Повенецком заливе Онего.

Как сообщили в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, сеегодня, 27 февраля, на пульт дежурному поступила сообщение о потерявшемся рыбаке.

Мужчина 1986 года рождения заблудился в районе Ажепских островов в Повенецком заливе Онежского озера.

В 18.30 Медвежьегорский отряд поисков-спасательной службы выехал на поиски рыбака. В районе 21 часа вечера спасатели нашли потерявшегося мужчину и вывезли его на берег.