Спасатели около четырех часов тушили здание на севере Карелии

В поселке Надвоицы сегодня ночью горело неэксплуатируемое строение, сообщает МЧС республики.

Пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (7 чел., 3 ед. техники) в 01:53 привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по ул. Сегежская, 12 в Надвоицах. На тушение пожара в здании площадью 10x15 кв. м. ушло около четырех часов.

Как сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии, погибших и пострадавших нет.