Спасатели около четырех часов тушили здание на севере Карелии

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В поселке Надвоицы сегодня ночью горело неэксплуатируемое строение, сообщает МЧС республики.
Пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (7 чел., 3 ед. техники) в 01:53 привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по ул. Сегежская, 12 в Надвоицах. На тушение пожара в здании площадью 10x15 кв. м. ушло около четырех часов.
Как сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии, погибших и пострадавших нет.
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