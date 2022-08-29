Спасатели показали фото с места ДТП в Карелии, где из-за пьяной женщины пострадала маленькая девочка

В Костомукше перевернулся автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина, пострадала сама водитель и 7-летняя пассажирка.

В паблике пожарно-спасательного отряда Костомукши опубликованы фото с места аварии, где в воскресенье, 28 августа, в 19.30 женщина 45 лет с признаками опьянения, управляя автомашиной Hyundai Solaris, перевернулась в кювет.

В результате ДТП, по информации Госавтоинспекции, травмы получила автоледи и ее 7-летняя пассажирка.

На место аварии выезжали спасатели, «скорая» и сотрудники ГИБДД.