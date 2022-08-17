В Карелии маленькая девочка получила травмы в ДТП из-за пьяной женщины за рулем

В Костомукше пьяная женщина перевернулась на машине в кювет, в результате пострадала сама и 7-летняя пассажирка, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую субботу, 27 августа, в 19.30 в Костомукше 45- летняя женщина с признаками опьянения, управляя автомашиной Hyundai Solaris, совершила съезд в кювет.
В результате ДТП травмы получила автоледи и ее 7-летняя пассажирка. По факту ДТП проводится проверка.
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