В Карелии маленькая девочка получила травмы в ДТП из-за пьяной женщины за рулем

В Костомукше пьяная женщина перевернулась на машине в кювет, в результате пострадала сама и 7-летняя пассажирка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 27 августа, в 19.30 в Костомукше 45- летняя женщина с признаками опьянения, управляя автомашиной Hyundai Solaris, совершила съезд в кювет.

В результате ДТП травмы получила автоледи и ее 7-летняя пассажирка. По факту ДТП проводится проверка.