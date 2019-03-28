Спасатели помогли избавиться петрозаводчанке от кольца

Из магазина на улице Мичуринской поступил звонок от женщины, у которой опух палец от кольца, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 27 марта, в 15.31 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок от женщины из магазина "Зодиак" на ул. Мичуринской с просьбой помочь снять кольцо.

Пожарные освободили женщину от кольца с помощью кусачек.