Спасатели помогли избавиться петрозаводчанке от кольца

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Из магазина на улице Мичуринской поступил звонок от женщины, у которой опух палец от кольца, сообщили в МЧС Карелии.
В среду, 27 марта, в 15.31 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок от женщины из магазина "Зодиак" на ул. Мичуринской с просьбой помочь снять кольцо.
Пожарные освободили женщину от кольца с помощью кусачек.
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