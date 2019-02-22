Спасатели предупреждают, что лед на реках Петрозаводска опасен для катаний

Специалисты управления по делам ГО и ЧС Петрозаводска рекомендуют воздержаться от выхода на лед городских рек, сообщили в администрации Петрозаводска.

Согласно результатам обследования, состояние замерзшей поверхности Лососинки и Неглинки не обеспечивает необходимую безопасность.

Очередную проверку ледового покрова петрозаводских рек выполнили в минувший четверг сотрудники инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по Карелии и специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации города.

Несмотря на недавние оттепели, подъем уровня воды в реках пока не зафиксирован. Как отмечают специалисты, по состоянию на 21 февраля состояние и толщина ледяного покрова Лососинки и Неглинки не обеспечивают необходимую безопасность при выходе на нее. Угроз подтопления прибрежных территорий нет.



фото администрации Петрозаводска