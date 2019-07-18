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Новости. Происшествия
10:53, 18 Июля 2019
фото: ГУМЧС по Мурманской области

Спасатели продолжают поиски дайвера из Петрозаводска, пропавшего в Баренцевом море

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Сотрудники МЧС Мурманской области продолжают поиски дайверов, которые пропали при погружении в Печенгском заливе Мурманской области.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Привлечены водолазы федерального отряда "Центроспас", инспектор по маломерным судам центра ГИМС по Мурманской области, сотрудники дайвинг клуба Diver Sea. В акватории Печенгского залива работает шестнадцать человек и четыре единицы техники", - сообщает ведомство.

Ранее мурманское управление МЧС сообщало, что 16 июля поступила информация о происшествии с дайверами клуба "Онега" (в Петрозаводске действует дайвинг клуб "Онего", возможно, что названия совпадают – прим. ред.) в результате планового погружения с инструктором в районе населенного пункта Лиинахамари, мыса Палтусово перо, на выходе из Печенгского залива.

Северо-западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Под версии следствия, 16 июля двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в районе полуострова Немецкий.

"При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - сообщается на сайте управления.

Одним из пропавших дайверов был петрозаводчанин 1971 года рождения.

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