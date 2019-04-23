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Новости. Происшествия
10:21, 23 Апреля 2019
фото: СПС Медвежьегорского района

Спасатели рассказали, как маршрутка с пассажирами столкнулась с лосем в Карелии

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Спасатели МЧС Карелии в Медвежьегорском районе рассказали подробности ДТП с лосем, которое произошло 22 апреля ночью на трассе.

Ранее сообщалось, что 22 апреля в 23.30 микроавтобус столкнулся с лосем на трассе в Медвежьбегорском районе и что в ДТП никто не пострадал.

Как уточнили спасатели, выезжавшие на место происшествия, ДТП произошло на 646 км трассы "Кола", в двадцати с небольшим километров от развязки "Медгора" в сторону Сегежи. В ДТП попал рейсовый автобус, совершавший рейс "Петрозаводс-Костомукша".

В результате аварии водитель и пассажиры автобуса -19 человек не пострадали. Животное погибло. В автобусе оказалось повреждено лобовое стекло, левое крыло и водительская дверь.

Пассажиры были размещены в другой автобус и продолжили свой путь, а автобус своим ходом вернулся в Петрозаводск.


фото спасателей Медвежьегорского района

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