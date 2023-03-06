Спасатели рассказали о начальнице пожарной части на востоке Карелии, у которой в подчинении - одни мужчины

Светлана Пустовалова командует пожарной частью в поселке в Пудожском районе Карелии.

В паблике «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району» в Международный женский день рассказали о начальнике пожарной части №51по охране поселка Шальский Светлане Пустоваловой.



«Светлана возглавляет мужской коллектив части с августа 2011 года, до этого она более полутора лет состояла на должности инструктора противопожарной профилактики указанной пожарной части, - сообщается в паблике. - Светлана Борисовна неоднократно участвовала в ликвидации объявленных ЧС на территории Шальского сельского поселения, при непосредственном участии Светланы возведено новое пожарное депо в Шальском».



Спасатели отметили, что Светлана Пустовалова, как и остальные начальники пожарных частей, выезжает к месту тушения пожара, проводит разведку.