09:42, 07 Апреля 2019
Спасатели рассказали подробности пожара, при тушении которого застряла пожарная машина
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По предварительной причине, возгорание в жилом доме на Кукковке возникло из-за неосторожного обращения с огнем.
Шестого апреля в 18:35 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (13 чел., 5 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу Петрозаводск, ул. Ровио, д. 24. В 19:13 пожар был ликвидирован.
Как сообщили в МЧС по Карелии, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Предварительная причина ЧП - неосторожность при курении.
Ранее очевидцы выложили в Сеть видео, как при тушении этого пожара на Кукковке в грязи забуксовал автомобиль спасателей.
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