Спасатели рассказали подробности пожара, при тушении которого застряла пожарная машина

По предварительной причине, возгорание в жилом доме на Кукковке возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

Шестого апреля в 18:35 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (13 чел., 5 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу Петрозаводск, ул. Ровио, д. 24. В 19:13 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в МЧС по Карелии, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Предварительная причина ЧП - неосторожность при курении.

Ранее очевидцы выложили в Сеть видео, как при тушении этого пожара на Кукковке в грязи забуксовал автомобиль спасателей.