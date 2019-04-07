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Новости. Происшествия
09:42, 07 Апреля 2019
фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии" (Вконтакте)

Спасатели рассказали подробности пожара, при тушении которого застряла пожарная машина

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По предварительной причине, возгорание в жилом доме на Кукковке возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

Шестого апреля в 18:35 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (13 чел., 5 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу Петрозаводск, ул. Ровио, д. 24. В 19:13 пожар был ликвидирован. 

Как сообщили в МЧС по Карелии, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Предварительная причина ЧП - неосторожность при курении.

Ранее очевидцы выложили в Сеть видео, как при тушении этого пожара на Кукковке в грязи забуксовал автомобиль спасателей.

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