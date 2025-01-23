Спасатели разыскивают мужчину: снегоход ушел под лед на озере в Карелии

Одного удалось вытащить из воды, а второго нет.

Трагедия произошла на озере Янисъярви в Сортавальском округе. Там снегоход провалился под лед. Об этом «Столице на Онего» сообщили в Госкомитете РК по ОЖ и БН. Сообщение о пропаже человека поступило в территориальный отдела полиции Сортавала.

По информации ведомства, двое мужчин двигались на снегоходе по озеру Янисъярви в районе места «Ворота» и провалились под лед. Одного удалось вытащить и спасти, а второго нет. Всего было семь снегоходов, которые ехали позади провалившегося снегохода.

26 января рано утром на поиски пропавшего мужчины выехали спасатели. Сейчас готовят водолазную группу. Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация дополняется.