Спасатели разыскивают мужчину: снегоход ушел под лед на озере в Карелии

Одного удалось вытащить из воды, а второго нет.
Трагедия произошла на озере Янисъярви в Сортавальском округе. Там снегоход провалился под лед. Об этом «Столице на Онего» сообщили в Госкомитете РК по ОЖ и БН. Сообщение о пропаже человека поступило в территориальный отдела полиции Сортавала.
По информации ведомства, двое мужчин двигались на снегоходе по озеру Янисъярви в районе места «Ворота» и провалились под лед. Одного удалось вытащить и спасти, а второго нет. Всего было семь снегоходов, которые ехали позади провалившегося снегохода.
26 января рано утром на поиски пропавшего мужчины выехали спасатели. Сейчас готовят водолазную группу. Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация дополняется.Т
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