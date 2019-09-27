Спасатели трижды за сутки выезжали на пожары в Петрозаводске

Пожары произошли 26 сентября в двух домах и на улице, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16.30 на ул. Мичуринской, 62 произошел пожар в жилом доме. В результате уничтожен бытовой мусор в мусоросборной камере на площади 2 кв м.



В 20.55 на пер. Ермака, 11 сгорела стена и чердачное перекрытие в частном доме на общей площади 20 кв м.

В 21.51 сгорел мусор на ул. Куйбышева, 20 на площади 0,5 кв м.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.